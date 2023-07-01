Зимний сезон завершается на курорте «Эльбрус»

Генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов сообщил о том, что в субботу, 1 июля курорт «Эльбрус» завершает зимний сезон.
По его словам, ушедший сезон стал для курорта очень успешным: в этом году «Эльбрус» посетили 440 тыс туристов, что на 23% превышает прошлогодние показатели.
«Теперь курорт полностью переходит на летний режим работы. Помимо этого у нас недавно началась активная фаза строительного сезона в высокогорье. Так что пока наши гости открывают для себя красоты Приэльбрусья внизу, на Поляне Азау, на горе строители монтируют новые канатные дороги и увеличивают количество трасс»
– Андрей Юмшанов
Далее он отметил, что в настоящее время на курорте уже стартовали строительные работы: прокладываются новые трассы различных уровней сложности, а также строятся две канатки.