Зимний сезон завершается на курорте «Эльбрус»

Опубликовано: 2:05, 1 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курорт «Эльбрус» закрывает зимний сезон и начинает сезон восстановительных и строительных работ, чтобы в будущем порадовать гостей новыми трассами и улучшенной инфраструктурой.

Генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов сообщил о том, что в субботу, 1 июля курорт «Эльбрус» завершает зимний сезон.

По его словам, ушедший сезон стал для курорта очень успешным: в этом году «Эльбрус» посетили 440 тыс туристов, что на 23% превышает прошлогодние показатели.

«Теперь курорт полностью переходит на летний режим работы. Помимо этого у нас недавно началась активная фаза строительного сезона в высокогорье. Так что пока наши гости открывают для себя красоты Приэльбрусья внизу, на Поляне Азау, на горе строители монтируют новые канатные дороги и увеличивают количество трасс»

– Андрей Юмшанов

Далее он отметил, что в настоящее время на курорте уже стартовали строительные работы: прокладываются новые трассы различных уровней сложности, а также строятся две канатки.