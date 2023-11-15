Мощная магнитная буря достигла земли

Магнитная буря высшего класса G3 достигла земли и усилилась. Специалисты прогнозируют, что она продлится до середины следующего дня.

Начало декабря ознаменовалось мощной магнитной бурей, которая настигла планету сегодня днем. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус отметил, что сила бури к вечеру стала еще больше.

"Во второй половине дня возмущения магнитосферы Земли продолжили нарастать и магнитная буря, начавшаяся в 13.38 по московскому времени достигла уровня сильной, класса G3, даже слегка превысив прогнозируемую изначально величину"

– Михаил Леус

Он напомнил, что это не первая подобная магнитная буря. В этом году наблюдались еще три таких же мощных явления.

Отмечается, что завтра утром 2 декабря буря достигнет класса G1 и продолжится до середины дня.

Кроме этого, специалисты утверждают, что 5 декабря землю ожидает еще одна магнитная буря класса G1.

Классификация бурь делится на пять типов от G1 до G5. Считается, что мощная магнитная буря может вывести из строя коротковолновую связь и навигационную систему.

Также подобные магнитные бури провоцируют появление северного сияния.