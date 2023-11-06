Северное сияние ожидается в Москве: мощнейшая вспышка произошла на Солнце

В Москве в ближайшие дни снова может появиться полярное сияние – чрезвычайно редкое для этих широт явление. Причина – сильная вспышка на Солнце, которая вызовет магнитную бурю.

Москву в скором времени накроет сильная магнитная буря – она будет настолько мощной, что может вызвать северное сияние, сообщила сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

По ее словам, на Солнце произошла мощная вспышка, она должна добраться до Земли уже в ближайшее время, так что ее последствия земляне ощутят уже скоро, пишет РИА Новости.

"Поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно одну из наиболее сильных в этом году"

– ученый

Абунина пояснила, что, согласно прогнозам, буря может достигнуть степени G3, что означает сильная, и даже, на небольшое время, — G4, то есть очень сильная.

При буре такой силы в Москве не исключено полярное сияние, однако оно будет видно только если небо будет чистым. Предварительные даты – 30 ноября и 1 декабря.