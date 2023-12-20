Москву продолжает замораживать

Москва погружается в период холодов, которые ориентировочно продлятся до конца зимних праздников. Столбики столичных термометров будут опускаться до -23 градусов.

Москва пережила самую холодную ночь с начала зимы, свидетелями этого стали столбики термометров, снизившиеся до отеки в 18,5 градуса на метеорологической станции ВДНХ.

«В Москве минувшей ночью на базовой метеостанции ВДНХ столбики минимальных термометров опустились до минус 18,5. Это самое морозное значение за текущую зиму»

– ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, данный показатель ниже температурных норм января на шесть градусов.

В дальнейшем морозы будут усиливаться, пик холодов придется на 3 января, когда воздух промерзнет до -23 градусов. Затем постепенно температурные значения будут приближаться к норме.