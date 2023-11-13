Москву не удивила реакция Баку на политику Парижа на Кавказе

В МИД РФ заявили, что не удивлены реакции Баку на действия Франции. Там заявили, что Запад превращает Кавказ в зону геополитического противостояния

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление азербайджанского президента Ильхама Алиева в отношении Франции.

Напомним, глава государства обвинил недавно Париж в том, что он подталкивает Ереван к новому конфликту на Южном Кавказе.

Она отметила, что Азербайджан и ряд других точек устали от навязчивости Франции, которая хочет восстановить свою изрядно потрепанную репутацию в регионе. По ее словам, реакции Баку на действия Пятой республики и посредников на Кавказе удивляться не стоит.

Дипломат также заявила о сохранении рисков рецидивов в регионе.

"В этой связи Россия последовательно работает над превращением региона в зону стабильности и процветания на основе баланса интересов всех регионалов и их соседей"

- Мария Захарова

Она подчеркнула, что Москва взаимодействует со сторонами в рамках платформы "3+3" и работает над нормализацией армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей.

Помимо этого, Захарова сообщила, что Москва неоднократно говорила об иных целях Запада на Южном Кавказе, который желает превратить регион в место геополитического противостояния и ничего не делает для процветания Кавказа.