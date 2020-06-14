Вестник Кавказа

Москву будет заметать тополиным пухом

Москву будет заметать тополиным пухом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшие дни в Москве начнется активное тополиное цветение. Об этом предупредили в столичном метеобюро.

Уже на этой неделе в Москве начнется тополиная метель. Это может создать большие проблемы для аллергиков.

«На деревьях появились белые шапки тополиного пуха. Еще несколько дней сухой и жаркой погоды, и в Москве закружит тополиная метель»

– главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова

Позднякова также обратила внимание на то, что причиной активного цветения тополей стала установившаяся в регионе теплая и сухая погода.

Отметим, что для того, чтобы защитить себя от аллергии нужно ограничить время пребывания на улице во время цветения тополя, особенно в сухую и ветреную погоду, когда пыльца активно распространяется в воздухе.

Советы по минимизации контакта с пыльцой тополя:

  • Используйте маску или респиратор.
  • Промывайте нос солевым раствором после прогулок.
  • Проветривайте помещение вечером, когда количество пыльцы в воздухе снижается.
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