Вестник Кавказа

Москве будет облачно и жарко

Москве будет облачно и жарко
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
1 апреля подарит москвичам и гостям столицы по-настоящему теплую погоду. Столбики термометров днем будут подниматься в до +20 градусов Москве и до +21 градуса по области.

Апрель начнется в Москве с небывалого тепла: столбики термометров будут штурмовать отметку в +20 градусов. В то же время прогнозируется облачность, также синоптики не исключают дождей.

«Днем в столице прогнозируют 18-20 градусов тепла. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься от плюс 9 до плюс 11 градусов, преимущественно без осадков»

– Гидрометцентр России.

В Московской области воздух днем будет прогреваться в рамках диапазона от +16 до плюс 21 градуса. Ночью похолодает до +6 градусов. Ветер южных направлений может разгоняться до 15 м/c.

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