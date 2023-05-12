Москва встанет в пробках с 16.00

Сегодня пробки в Москве начнутся раньше обычного. Уже в 16.00 случится час пик, вечером образуются восьмибалльные пробки.
Пятничные пробки в Москве после короткой рабочей недели достигнут 8 баллов.
В настоящее время движение затруднено во многих районах города, пробки 5 баллов, вскоре они усугубятся - рабочий день подходит к концу, впереди солнечные и теплые выходные.
"Вечером в центре ожидаем до восьми - рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. В связи с коротким рабочим днем в городе час пик начнется раньше - около 16:00"
– ЦОДД
Усугубить дорожную ситуацию могут ДТП, даже незначительные. Водителей просят не нарушать скоростной режим и не смотреть в смартфон во время движения.