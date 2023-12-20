Вестник Кавказа

Москва-Ташкент: "Победа" запускает новый рейс

Узбек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Добраться из Москвы в Ташкент и обратно весной можно будет на самолетах лоукостера "Победа". Открытие нового направления анонсировали в пресс-службе авиакомпании.

Самолеты "Победы" начнут летать между столицами России и Узбекистана с третьего апреля, сообщил перевозчик.

Полеты стартуют 3 апреля. Аэропорт вылета – Внуково.

"Это новое направление для авиакомпании. Сейчас "Победа" летает в Узбекистан ежедневно в Самарканд"

– представитель "Победы"

Напомним, помимо Узбекистана, низкобюджетная компания совершает рейсы Эмираты, Беларусь, Турцию и Армению.

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