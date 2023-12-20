Ветер уронил новогоднюю елку в Узбекистане

Новогоднее ЧП произошло в Узбекистане. Власти обещают в сжатые сроки устранить его последствия.

Мощный ветер едва не испортил праздник жителям Каракольского района Бухары. Видео инцидента распространилось в соцсетях.

Как следует из ролика, дул сильный ветер. В какой-то момент скорость его порывов оказалась настолько высокой, что праздничная новогодняя елка завалилась на бок.

В районной администрации заверили, что в результате пострадавших нет, передает Sputnik Узбекистан.

После ремонта каркаса дерево снова установят на площади. После праздничная культурная программа будет возобновлена.

Напомним, ранее в декабре новогодние елки уже падали в Карачаевске и в Гяндже.