Москва призвала Ереван к диалогу по ОДКБ

Россия предлагает Армении приступить к диалогу по ситуации с ОДКБ. Власти РФ надеются, что обсуждение этого вопроса позволит нормализовать совместную работу, но пока Ереван выбрал дистанцию.

Власти России призывают Армению отказаться от риторики публичных выпадов и критических замечаний. Вместо этого Москва готова обсуждать с Ереваном сложившуюся обстановку с ОДКБ. Об этом в своем интервью агентству "РИА Новости" рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин.

"Призываем коллег в Ереване вместо публичных эмоциональных выпадов и критики организации приступить к обсуждению назревших вопросов на политическом и экспертном уровнях"

- Александр Панкин

Он отметил, что таким образом организация смогла бы совершенствовать партнерские отношения, но вместо диалога Армения предпочитает дистанцироваться.

"Мы все заинтересованы в дальнейшем совершенствовании деятельности ОДКБ и ее эффективности как военно-политического союза. Безусловно, этому способствовало бы скорейшее возвращение Армении к нормальной и полноценной работе в рамках организации. К большому сожалению, наши армянские союзники пока действительно от нее дистанцировались"

- Александр Панкин

Кроме этого, Панкин заявил, что поддержание связей с ОДКБ полезно для Еревана и способствует развитию мира и стабильности на Южном Кавказе и в евразийском пространстве.