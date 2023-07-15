Москва предложила Баку и Еревану новый раунд в России

МИД России распространил заявление, в котором говорится о том, что российская сторона готова стать организатором трехсторонней встречи в Москве глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и РФ.
"Готовы в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания упомянутого документа"
– заявление МИД РФ
Также в заявлении подчеркивается, что российская сторона подтверждает настрой активно способствовать усилиям международного сообщества по восстановлению нормальной жизнедеятельности Карабаха.
Отметим, что в субботу, 15 июля, в Брюсселе прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы армянского правительства Никола Пашиняна посредником выступил председатель Евросовета Шарль Мишель. Переговоры прошли в контексте диалога, направленного на нормализацию двусторонних отношений.