Москва предложила Баку и Еревану новый раунд в России

Опубликовано: 17:14, 15 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Официальная Москва может выступить организаторов встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана. Цель переговоров – обсуждение путей выполнения договоренностей на высшем уровне, в том числе, тема мирного договора.

МИД России распространил заявление, в котором говорится о том, что российская сторона готова стать организатором трехсторонней встречи в Москве глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и РФ.

"Готовы в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания упомянутого документа"

– заявление МИД РФ

Также в заявлении подчеркивается, что российская сторона подтверждает настрой активно способствовать усилиям международного сообщества по восстановлению нормальной жизнедеятельности Карабаха.

Отметим, что в субботу, 15 июля, в Брюсселе прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы армянского правительства Никола Пашиняна посредником выступил председатель Евросовета Шарль Мишель. Переговоры прошли в контексте диалога, направленного на нормализацию двусторонних отношений.