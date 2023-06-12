Москва поблагодарила Ашхабад за русский язык

Опубликовано: 21:29, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посол России в Туркменистане Иван Волынкин заявил сегодня о ценности для Москвы внимательного подхода Ашхабада к сохранению в республике русского языка. Волынкин назвал Туркменистан верным другом России и подчеркнул, что страны связывают единые устремления.

Сегодня в посольстве Российской Федерации в Ашхабаде состоялось праздничное мероприятие в честь Дня России. Глава российской дипмиссии в Туркменистане Иван Волынкин, обращаясь к туркменским участникам события, выразил благодарность властей РФ за внимание к сохранению русского языка в республике.

Волынкин подчеркнул, что Москва и Ашхабад находятся в дружеском контакте, что помогает как государствам, так и бизнесменам двух стран развивать экономическое сотрудничество. Более того, Россия смотрит на Туркменистан как на братский народ и верного друга.

Внешнеполитический нейтралитет Ашхабада принципиально важен для Москвы, поскольку он позволяет развивать независимые от внешних факторов отношения и находить общий язык. По словам посла, Россию и Туркменистан объединяют общие ценности и устремления.

"Культурно-гуманитарная повестка постоянно пополняется новыми, нетривиальными проектами. В этой связи хотел бы выразить глубокую признательность руководству Туркменистана за бережное отношение и интерес к русскому языку"

– Иван Волынкин

Посол отметил значимость для двусторонних связей позитивных отношений между лидерами двух государств – президентом Владимиром Путиным и президентом Сердаром Бердымухамедовым, назвав их прочным фундаментом этих связей. Отдельно Иван Волынкин поблагодарил экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова за вклад в создание стратегического партнерства между Москвой и Ашхабадом.