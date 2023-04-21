В Азербайджане намерены сохранить русский язык в образовательной сфере

Опубликовано: 19:12, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Замглавы Минобразования Азербайджана заявил о намерении властей республики сохранить русский язык в образовательной сфере. Идрис Исаев также отметил, что сотрудничество двух стран в данной области продолжает развиваться.

Азербайджан нацелен на сохранение русского языка в образовательной сфере. Об этом сообщил сегодня замглавы Минобразования республики в кулуарах круглого стола в Астрахани, посвященного вкладу бывшего главы азербайджанского государства Гейдара Алиева в развитие связей Баку и Москвы.

Идрис Исаев напомнил, что на сегодняшний день в Азербайджане функционируют около 329 школ с обучением на русском языке, в которых учатся 160 тыс ребят. Еще 16 тыс человек проходят обучение в русских отделениях вузов.

Исаев также отметил, что Азербайджан планирует развивать связи с вузами России. В частности, он рассказал о возможном обмене педагогами с Астраханским госуниверситетом, которому требуются преподаватели азербайджанского языка. В свою очередь, из Астрахани в республику должны будут приехать специалисты, которые могут преподавать предметы на русском языке, добавил замглавы ведомства.

Помимо этого, он указал на то, что Азербайджан и РФ продолжают развивать сотрудничество в области образования, передает ТАСС.