Москва ответила Пашиняну: жонглирование словами до добра не доводит

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла жесткой критике высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о недостаточности российских посреднических усилий в урегулировании отношений между Ереваном и Баку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга ответила на претензии премьер-министра Армении Никола Пашиняна к дипломатической и миротворческой активности Москвы на Южном Кавказе. Напомним, что Пашинян на прошлой неделе обвинил Россию в снижении посреднических усилий и высказался за замену российских миротворцев на территории Азербайджана международной миссией.

Мария Захарова в первую очередь подчеркнула, что настрой России на скорейшее урегулирование контактов Азербайджана и Армении не изменился. "Мы всецело были и остаемся заинтересованными в продвижении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, мы делаем все для достижения прочного мира и согласия в регионе", - сказала она.

Далее дипломат уличила Никола Пашиняна во лжи. "О каком снижении активности, как это было преподнесено, может идти речь, если за последние пару месяцев состоялась целая серия контактов на высшем и высоком уровне? Трехсторонняя встреча лидеров в Москве 25 мая, 12-е заседание вице-премьеров трех стран 2 июня, переговоры глав МИД 19 мая и 25 июля. Я привела данные только за май-июль. И это снижение темпов? Нужно смотреть правде в глаза", - призвала армянского премьера Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ указала Еревану, что основными участниками урегулирования являются Азербайджан и Армения. "Дело за последовательной реализацией Баку и Ереваном существующих договоренностей. Мы готовы всячески этому помогать, но таков приоритет – реализация сторонами того, о чем договорились", - отметила она.

Также Мария Захарова раскритиковала нападки Никола Пашиняна на деятельность миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана. "Абсолютно непонятные рассуждения о возможности выхода российских миротворцев из Карабаха – это пожелание господина Пашиняна? Он хочет, чтобы так было? Общеизвестно, что наши миротворцы выполняют важные функции – это и обмен пленными, и разминирование, и урегулирование инцидентов, и оказание гуманитарной помощи. Неужели с точки зрения руководства Армении эта деятельность не нужна и нежелательна?", - задала дипломат риторический вопрос.

"К сожалению, мы видим нередко, что представители руководства Армении занимают двусмысленную позицию по ряду ключевых вопросов. И очень хотелось бы, чтобы по этому пункту двусмысленности не было. Жонглирование словами до добра не доводит. Подобные попытки подставить под сомнение деятельность российских миротворцев вызывают большие вопросы: зачем это делается?", - обратилась официальный представитель МИД РФ к Еревану.

Зачем Пашинян критикует Россию?

Эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил поведение Никола Пашиняном значительным ослаблением переговорных позиций Еревана.

"На мой взгляд, дело в том, что сейчас армянское руководство, в частности Никол Пашинян, видят, что Армения теряет позиции, что принуждает ее к исполнению трехстороннего соглашения, подписанию мирного договора и оставлению реваншистских настроений. Заметьте, что брюссельскую площадку Никол Пашинян тоже раскритиковал. По сути, Армения терпит поражение в своем стремлении как-то сойти с темы подписания мирного договора с Азербайджаном", - указал он.

"Никол Пашинян остается хитрым и пронырливым политиком. Безусловно, мы понимаем, что, когда мирное соглашение будет в итоге подписано и территориальная целостность Азербайджана перестанет подвергаться угрозам со стороны Армении, для Пашиняна начнется серьезный политический кризис. Но так как он уже смог удержаться на своем посту после поражения в Карабахской войне, то хочет удержаться в кресле премьер-министра и сейчас", - сказал Алексей Наумов.

"Мы видим, что Пашинян пытается предать ответственность за происходящие события и России, и Брюсселю, частично даже Вашингтону – всем внешним посредникам. Он, по сути, говорит армянскому обществу и своим политическим противникам: "Извините, это не я не смог отстоять "интересы Армении", а внешние посредники". Он уже подготавливает общественное мнение к неминуемому поражению реваншизма и, соответственно, выпускает такие заявления. Я думаю, это намеренная тактика, нацеленная на то, чтобы остаться у власти", - подчеркнул эксперт РСМД.

Политолог выразил уверенность, что те же психолого-политические факторы в Армении продолжают сейчас тормозить урегулирование отношений Баку и Еревана. "Николу Пашиняну нужно, с одной стороны, заключать мирное соглашение, потому что мы все понимаем, что оно в интересах Армении из-за реинтеграции республики в экономические и политические цепочки в регионе, что даст обогащение простых армянских жителей. Но с другой стороны, мирный договор не выгоден реваншистским силам, которые сохраняются еще в Армении и имеют значительное влияние, с каким Пашинян вынужден считаться", - пояснил Алексей Наумов.

"В целом все претензии, выдвигаемые сейчас Арменией, являются искусственными и не имеют никакого будущего. Мы в любом случае увидим начало работы по реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество. Это процесс, безусловно, непростой, многофакторный, многоэтапный и требующий напряженной и вдумчивой работы, но он начнется развиваться без препятствий, как только сепаратистские попытки уйдут в прошлое, и станет благородным и праведным делом", - заключил он.