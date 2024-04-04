Москва осенью примет заседание СМИД СНГ

Сегодня в Минске проходит первое в этом году заседание СМИД СНГ. Следующая встреча в таком формате пройдет в столице России через полгода.

Следующее заседание Совета глав МИД стран СНГ состоится в октябре 2024 года в Москве. Об этом заявил генсек Содружества, выступая на проходящем сегодня в Минске заседании СМИД.

"Было принято решение провести очередное заседание совета министров иностранных дел 7 октября 2024 года в Москве"

– Сергей Лебедев

Он подчеркнул, что на сегодняшних переговорах главы делегаций откровенно поговорили о вопросах международной повестки и взаимодействии в рамках СНГ.