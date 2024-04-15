Московские архитекторы разработали мастер-план Кисловодска

Архитекторы ДОМ.РФ и Института Генплана Москвы был разработан мастер-план Железноводска. Он предусматривает создание новых зон отдыха и рекреации, благоустройство общественных пространств, а также модернизацию инженерной инфраструктуры

Железноводск – один из известных курортов в Ставропольском крае, привлекающий туристов своими минеральными источниками и живописными пейзажами. Институт Генплана Москвы разработал мастер-план развития этого курортного города, который призван не только сделать его более современным, но и обеспечить устойчивое развитие за счет увеличения туристической и инвестиционной привлекательности.

«Мы, как администрация, ориентируемся на мнение жителей. Помимо этого, мы курортный моногород и нашей целью является привлечение туристов для благосостояния наших жителей и развития города. Для решения этих вопросов и был разработан комплексный мастер-план развития городов-курортов региона КМВ»

– рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.

Важность мастер-плана для Железноводска

По его словам, мастер-план развития города Железноводска играет ключевую роль в формировании его будущего облика. Он включает в себя комплекс мер, направленных на создание комфортной городской среды, развитие инфраструктуры, сохранение природных ресурсов и культурного наследия. Благодаря мастер-плану, Железноводск сможет стать привлекательным не только для туристов, но и для инвесторов, что способствует экономическому росту региона в целом.

Основные принципы мастер-плана

Мастер-план разработан с учетом современных тенденций градостроительства и устойчивого развития. Он предусматривает создание новых зон отдыха и рекреации, благоустройство общественных пространств, а также модернизацию инженерной инфраструктуры. Важным аспектом планирования является сохранение уникальной природной среды курорта и его архитектурного наследия.