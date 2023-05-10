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Мосбиржа открылась укреплением рубля

Мосбиржа открылась укреплением рубля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В среду торги на Московской бирже стартовали со снижения курса доллара и евро к рублю. Юань остается стабильным.

Биржевые торги утром 10 мая начались укреплением рубля к мировым валютам.

На Мосбирже утро началось со снижения доллара к рублю на 15,75 копейки относительно уровня последних торгов, курс доллара составил 78,03 рубля.

Значительнее в начале торгов просел курс евро - минус 67 копеек, европейская валюта торгуется по 85,58 рубля.

Стабильно показывает себя юань. Курс китайской валюты изменился минимально, прибавив 0,1 копейки, на Мосбирже сейчас он оценивается в 11,24 рубля.

Когда мир откажется от доллара?

Когда мир откажется от доллара?

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