В среду торги на Московской бирже стартовали со снижения курса доллара и евро к рублю. Юань остается стабильным.
Биржевые торги утром 10 мая начались укреплением рубля к мировым валютам.
На Мосбирже утро началось со снижения доллара к рублю на 15,75 копейки относительно уровня последних торгов, курс доллара составил 78,03 рубля.
Значительнее в начале торгов просел курс евро - минус 67 копеек, европейская валюта торгуется по 85,58 рубля.
Стабильно показывает себя юань. Курс китайской валюты изменился минимально, прибавив 0,1 копейки, на Мосбирже сейчас он оценивается в 11,24 рубля.