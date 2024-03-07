Морозы сковали Ставрополье ночью

Минувшей ночью в Ставропольском крае воздух остыл до 4 градусов мороза. Днем в среду около плюс 5, порывистый ветер. Следующая ночь обещает быть теплее - около нуля.

Два аномально холодных дня пережил Ставропольский край. Морозы в ночные часы достигали 10 градусов. Сегодня погода постепенно улучшается.

Накануне на Ставрополье было около 5-10 градусов тепла днем, однако из-за порывистого ветра ощущался холод. Ночью было морозно, до минус 4, образовался гололед.

Сегодня, согласно данным Ставропольского ЦГМС, в регионе переменная облачность, восточный порывистый ветер до 20 м/с. В ночные и утренние часы - туман, изморозь. Ночью в Ставрополе минус 2-4, по региону до минус 6. Днем воздух прогреется до 3-8 градусов тепла.