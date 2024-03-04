Морозы на Ставрополье вскоре отступят

Морозы, минувшей ночью захватившие отдельные районы Ставрополья, продержатся недолго – несмотря на то, что кое-где они доходили до -10 градусов, весна постепенно вступает в свои права, и уже завтра ночная температура перешагнет нулевую отметку.

Минувшая ночь в Ставропольском крае выдалась по-настоящему холодной для южного региона - по всему краю шел мокрый и сухой снег, скорость ветра достигала 17 м/c, а температура воздуха падала до -10 градусов.

Столь неожиданные весенние погодные катаклизмы кое-где сопровождались туманами с ухудшением видимости до 500 м, а также гололедом и изморозью, да и ощущались эти последние проявления зимы достаточно неприятно.

Однако уже завтра весна снова вступит в свои права: как прогнозируют синоптики, осадки почти прекратятся, ветер ночью ослабнет до 6-11 м/с, хотя днем он снова усилится, а температура воздуха в ночные часы будет не ниже -4, а в Ставрополе – не ниже -1 градуса. Днем воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.

В четверг, 14 марта, станет еще теплее – температура по большей части региона ночью не опустится ниже ноля, хотя восточный ветер и сохранится.