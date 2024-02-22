На Ставрополье вернутся зимние морозы

Метеорологи предупреждают о резком похолодании на Ставрополье во вторник: ночью до -8 градусов, днем до + 5 градусов. Среда также прохладная: ночью от нуля до -5, днем до 9 градусов выше нуля. Ветер усилится до 15-18 м/с.

Синоптики предупреждают о резко похолодании, которое придет на Ставрополье во вторник. Не исключен снег. Согласно прогнозам, столбики термометров ночью покажут до минус восьми градусов. Днем потеплеет до плюс 5 градусов.

Неделя начнется с относительно теплой температуры – до 5 градусов выше нуля, однако поднимается ветер до 14 м/с.

В среду прохладная погода сохранится – ночью от нуля до минус пяти, днем до девяти градусов выше нуля. Ветер усилится до 15-18 м/с.