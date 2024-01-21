Мороз не добрался до двух египтянок в КБР

Кабардино-балкарские инспекторы ГАИ не дали замерзнуть двум молодым египтянкам, оставшимся на морозе со сломанным двигателем их автомобиля.

Сотрудники кабардино-балкарского ДПС спасли от мороза двух девушек-египтянок, автомобиль которых сломался на трассе "Кавказ", сообщили сегодня в пресс-службе МВД КБР.

Девушки, замерзавшие в сломавшемся автомобиле на трассе две недели назад, сегодня позвонили на горячую линию ведомства и поблагодарили своих спасителей, передает "АиФ-Ставрополье".

Спасателями теплолюбивых южанок стали капитан полиции Алим Бугов и лейтенант полиции Аслан Тимижев: патрулируя участок в Зольском районе, они заметили на обочине легковой автомобиль, мигающий аварийными огнями. В машине были две гражданки Египта, учащиеся в одном из вузов Ставрополья. Как оказалось, у их автомобиля вышел из строя двигатель.

Полицейские посадили девушек в патрульный автомобиль и напоили горячим чаем, а вот с двигателем им справиться не удалось, и они вызвали эвакуатор, который доставил машину в ремонт. Девушек отвезли домой правоохранители, добавили в МВД по республике.