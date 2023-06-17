Море в Крыму остается чистым после ЧП в Каховке

Опубликовано: 13:05, 17 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вода в Черном море прошла санитарные исследования, все показатели в норме. Ранее сообщалось, что разрушение Каховской ГЭС может стать причиной загрязнения акватории некоторых районов Крыма.

Черное море в Крыму не загрязнено после ЧП на Каховском водохранилище, это показали результаты исследования проб морской воды.

Мониторинг качества воды в море в районе западного побережья Крыма был усилен после разрушения ГЭС, специалисты стали чаще брать пробы воды в ближайших к месту ЧП точках на побережье.

"На сегодняшний день отклонений в пробах морской воды на территории Черноморского, Раздольненского районов и Евпатории не зафиксировано"

– главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская

Ранее эксперты назвали разрушение плотины в Каховке страшной экологической катастрофой наших дней.