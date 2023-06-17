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Море в Крыму остается чистым после ЧП в Каховке

Море в Крыму остается чистым после ЧП в Каховке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вода в Черном море прошла санитарные исследования, все показатели в норме. Ранее сообщалось, что разрушение Каховской ГЭС может стать причиной загрязнения акватории некоторых районов Крыма.

Черное море в Крыму не загрязнено после ЧП на Каховском водохранилище, это показали результаты исследования проб морской воды.

Мониторинг качества воды в море в районе западного побережья Крыма был усилен после разрушения ГЭС, специалисты стали чаще брать пробы воды в ближайших к месту ЧП точках на побережье.

"На сегодняшний день отклонений в пробах морской воды на территории Черноморского, Раздольненского районов и Евпатории не зафиксировано"

– главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская

Ранее эксперты назвали разрушение плотины в Каховке страшной экологической катастрофой наших дней.

Черному морю грозит экологическая катастрофа из-за ЧП на Каховской ГЭС

Черному морю грозит экологическая катастрофа из-за ЧП на Каховской ГЭС

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