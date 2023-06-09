Черному морю грозит экологическая катастрофа из-за ЧП на Каховской ГЭС

Опубликовано: 15:01, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Разрушение Каховской ГЭС грозит серьезным загрязнением акватории Черного моря. В зоне наводнения оказались кладбища и выгребные туалеты - грязная вода может вызвать вспышки опасных инфекций.

Разрушение Каховской ГЭС может стать самой страшной экологической катастрофой в Европе в наши дни, под угрозой Черное море.

В результате разрушения плотины хлынула вода, затронувшая на своем пути выгребные ямы уличных туалетов, кладбища, хранилища навоза, свалки. Весь этот поток устремился в сторону Черного моря.

"Днепро-Бугский лиман перехватит значительную часть этих загрязняющих веществ. Они там где-нибудь и отложатся на мелководье этих лиманов. Но какая-то часть [загрязняющих веществ] выйдет в море и продолжит циркулировать. Какая часть - сказать сложно"

– доктор технических наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов

По мнению ученого, эти загрязнения с небольшой вероятностью дойдут до популярных российских курортов на Черном море.

Также проблема есть в многолетних отложениях грязи на дне водохранилища, заметил доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин. Специалист объяснил, что с уходом воды эту грязь по всей округе будет разносить ветер.

"С точки зрения экологии это катастрофа очень серьезная, возможно, самая серьезная в Европе в нашем веке. Ил, грязь идут вниз по течению. Все это будет осаждаться в устье Днепра. Разрушение Каховской ГЭС может повлиять на близлежащую акваторию Черного моря, которая находится вблизи устья Днепра"

– Валерий Малинин

Также он не исключил вспышек заболеваний, связанных с загрязнением воды, пишет РБК.

"Мы помним, что были эпидемии холеры и другие инфекционные заболевания. Не исключено, что эти микробы могут попасть в воду"

– Валерий Малинин