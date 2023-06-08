Море в Абхазии впервые проверят на вирусы

Опубликовано: 9:38, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Абхазии станет удобнее - с 2023 года морская вода будет проходить проверку на вирусы. Первые результаты исследований ожидаются на этой неделе.

Власти Абхазии впервые начнут проверять Черное море на вирусы. Хорошую новость сообщила главный санитарный врач Алла Беляева.

По ее словам, это стало возможным благодаря появлению необходимых лабораторных мощностей.

"Одновременно будут работать три лаборатории - центральная в Сухуме, в Очамчире и в Гагре"

– Алла Беляева

Санврач пояснила, что специалисты будут исследовать воду на наличие бактерий и вирусов. В результате удастся установить причины появления летних вспышек кишечных инфекций, добавила она в эфире радио Sputnik.

Специалист уточнила, что срок получения первых результатов проверки - ближайшая неделя.