Опубликовано: 13:10, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ставрополье, Краснодарский край, Абхазия и Крым вошли в рейтинг экологически чистых направлений для отдыха в июне 2023 года. Также отдохнуть на природе и подышать чистым воздухом можно под Калининградом, в Карелии и на Алтае.

Курорты Ставропольского и Краснодарского краев доминируют в рейтинге направлений для отдыха в июне в экологически чистых местах.

В список экологически чистых мест для летнего отдыха в 2023 году попали те курорты, которые находятся далеко от мегаполисов и крупных производств, это зеленые места с небольшим населением. Рейтинг составили в сервисе бронирования Твил.ру.

Первое место рейтинга получил зеленый Кисловодск, следом расположилась станица Голубицкая, где в июне уже можно купаться в море. В топ-5 также попали Зеленоградск, расположенный на побережье Балтики в Калининградской области, кубанская Архипо-Осиповка и знаменитый курорт Евпатория в Крыму.

Пицунда в Абхазии открывает вторую пятерку лучших мест для здорового отдыха в начале лета. Именно там находится знаменитая самшитовая роща.

Экологически чистыми для отдыха местами также признаны Красная Поляна в Сочи, ставропольский Железноводск, старинный город Сортавала в Карелии, а также алтайское село Чемал.

Средняя стоимость за ночь в отеле выше всего на Алтае - 5,1 тыс рублей, ниже всего в Железноводске, там можно остановиться в отеле за 2 тыс рублей в сутки. В среднем экологически чистые курорты предлагают туристам номера от 3,5 тыс рублей.