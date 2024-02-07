MONEYVAL опубликовал доклад по Азербайджану

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал отчет по итогам оценки по Азербайджану, признав, что страна достигла больших успехов в этой сфере.

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) обнародовал отчет по итогам оценки по Азербайджану, в котором оценены и одобрены работы, проделанные в стране за последние пять лет по ряду критериев оценки, а также даны рекомендации по дальнейшей работе.

"MONEYVAL отмечает, что Азербайджан достиг высокого уровня эффективности в борьбе с финансированием терроризма, и органы власти продемонстрировали способность успешно расследовать преступления, связанные с финансированием терроризма (в соответствующий период оценки приведен в исполнение приговор по семи таким делам). Аналогичным образом Азербайджан достиг высокой эффективности в международном сотрудничестве, и были высоко оценены возможности государственных органов оказывать конструктивную помощь и обращаться к другим странам"

- отчет MONEYVAL

Высокую оценку в отчете получили результаты по критерию расследования таких преступлений, сообщает АЗЕРТАДЖ.

В докладе отмечается, что в последние годы результаты по уголовным делам, возбужденным Службой государственной безопасности Азербайджана по фактам финансирования терроризма и связанных с этим преступлений, значительно превышают аналогичную среднюю статистику государств-членов.

Примечательно и то, что среди стран, по показателям которых MONEYVAL за последний год опубликовал оценочные отчеты, Азербайджан стал единственной страной, получившей столь высокую оценку международной организации, что делает ее привлекательной для инвестиций и туризма на международной арене.