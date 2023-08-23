Молодой турист случайно ранил себя топором в горах Сочи

Опубликовано: 23:55, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спасатели помогли туристу, который нечаянно нанес себе травму. ЧП случилось с ним во время похода по горам Сочи. Мужчина предпринял неудачную попытку нарубить дров.

Российские спасатели провели эвакуацию туриста, которому понадобилась помощь врачей после случайной травмы ноги, сообщает МЧС РФ.

ЧП случилось в месте впадения реки Ажек в реку Сочи (Хостинский район), где встала на привал группа из шести туристов, совершавшая двухдневный поход. Ранее она зарегистрировалась в МЧС.

"Во время рубки дров 20-летний мужчина травмировал себе ногу, попав по стопе топором. Друзья помогли остановить кровотечение, но дальше передвигаться он не мог"

– МЧС

На помощь к пострадавшему отправились 8 спасателей и врач ЮРПСО.

После оказания медпомощь, они на носилках вынесли его из леса, а затем на автомобиле отвезли в село Ореховка. Там туриста уже ожидала "скорая".