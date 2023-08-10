Молния ударила в ребенка в Казахстане

Опубликовано: 18:21, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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В Казахстане в мальчика попала молния, ребенок получил сильные ожоги. Уже две недели он находится в больнице в среднетяжелом состоянии.

В Алматинской области от разряда молнии пострадал ребенок школьного возраста.

Инцидент произошел в последний июльский день. Мальчик 11-ти лет в результате происшествия выжил, но получил сильные ожоги, пострадали спина и левая нога.

"При поступлении у пациента были жалобы и боль в области ожоговых ран. У него диагностирован термический ожог спины, поясничной области и левой нижней конечности. Сейчас ребенок проходит лечение в травматологическом отделении по протоколу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести"

– Алматинская детская клиническая больница

По данным специалистов, во второй половине лета вероятность гроз и молний учащается на территории Казахстана.