РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Молния ударила в ребенка в Казахстане

Молния ударила в ребенка в Казахстане
© Фото: pexels, Frank Cone
В Казахстане в мальчика попала молния, ребенок получил сильные ожоги. Уже две недели он находится в больнице в среднетяжелом состоянии.

В Алматинской области от разряда молнии пострадал ребенок школьного возраста.

Инцидент произошел в последний июльский день. Мальчик 11-ти лет в результате происшествия выжил, но получил сильные ожоги, пострадали спина и левая нога.

"При поступлении у пациента были жалобы и боль в области ожоговых ран. У него диагностирован термический ожог спины, поясничной области и левой нижней конечности. Сейчас ребенок проходит лечение в травматологическом отделении по протоколу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести"

– Алматинская детская клиническая больница

По данным специалистов, во второй половине лета вероятность гроз и молний учащается на территории Казахстана.

Правила поведения при грозе. Как не привлечь молнию?

Правила поведения при грозе. Как не привлечь молнию?

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1000 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version