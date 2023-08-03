Молния разнесла элеватор в Костанайской области

Опубликовано: 10:53, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Одна из башен элеватора в Костанайской области рухнула предположительно после попадания в нее молнии, из башни высыпалась 1 тысяча тонн зерна, на месте работают специалисты ДЧС Казахстана.

Точное попадание молнии разорвало на части зернохранилище под Костанаем, сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан.

"Элеваторы принадлежат ТОО "Компания "Саламат". Они сообщили о случившемся в ДЧС и уже проводится экспертиза"

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ЧП уже зарегистрировано в ДЧС страны, на месте происшествия работают сотрудники департамента комитета промбезопасности, они проводят необходимые экспертизы, - рассказали в ведомстве.

Как полагают специалисты, причиной взрыва зернохранилищ стал именно удар молнии. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.