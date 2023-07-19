МОК решит вопрос с допуском россиян на Олимпиаду осенью 

Опубликовано: 13:58, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Глава МОК рассказал, когда может решиться вопрос допуска россиян и белорусов на парижскую Олимпиаду. При этом он не назвал даже предварительную дату, когда решится этот вопрос.

Решение о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду, которая пройдет в Париже в следующем году, может быть принято осенью. Такое заявление сделал президент Международного олимпийского комитета.

Он добавил, что по данному вопросу пока нет окончательного решения.

"Мы возьмем для принятия решения необходимое время. Допускаю, что мы примем его на сессии МОК в октябре в Индии"

– Томас Бах

Помимо этого, он призвал предотвращать дискриминацию спортсменов из РФ и РБ на международных соревнованиях. По словам Баха, они хотят участвовать в различных турнирах и бороться с лучшими мировыми атлетами.

Заявление Европарламента

Накануне комитет ЕП по иностранным делам призвал МОК не допускать россиян и белорусов на Олимпиаду. С соответствующим призывом он также обратился к международным спортивным федерациям.