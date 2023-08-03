Многотысячная акция протеста прошла в Тель-Авиве

Опубликовано: 9:45, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несколько тысяч несогласных с продвигаемой кабинетом Нетаньяху судебной реформой вышли на улицы Тель-Авива. Акцию протеста возглавили бывшие судьи.

Многотысячная акция протеста против инициированной главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху судебной реформы прошла в Тель-Авиве. Колонны демонстрантов возглавляли судьи в отставке. На них были надеты футболки с надписью «Вчерашние судьи беспокоятся о завтрашнем дне».

Несогласные собрались на бульваре Ротшильда, а затем проследовали к зданию Окружного суда Тель-Авива. Здесь они выразили поддержку сотрудникам израильской судебной системы.

Акция прошла мирно, данных о столкновениях с полицией и арестах нет.