Многоэтажный дом ушел под землю в Стамбуле

Небольшой жилой дом обвалился в Стамбуле. Уже установлена причина вызвавшей ЧП просадки грунта.
Дом высотой в 3 и 4 этажа рухнул в Стамбуле, заявили пожарные района Умрание.
Жилое здание с двумя подъездами просело вместе с грунтом. Спасатели вовремя организовали эвакуацию, так что никто не пострадал, передает РИА Новости.
Как уточняет телеканал AHaber, земля провалилась в результате строительных работ. В районе прокладывается новая линия метро, она должна открыться в будущем году.
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