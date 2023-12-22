Вестник Кавказа

Многоэтажный дом ушел под землю в Стамбуле

Многоэтажный дом ушел под землю в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Небольшой жилой дом обвалился в Стамбуле. Уже установлена причина вызвавшей ЧП просадки грунта.

Дом высотой в 3 и 4 этажа рухнул в Стамбуле, заявили пожарные района Умрание.

Жилое здание с двумя подъездами просело вместе с грунтом. Спасатели вовремя организовали эвакуацию, так что никто не пострадал, передает РИА Новости.

Как уточняет телеканал AHaber, земля провалилась в результате строительных работ. В районе прокладывается новая линия метро, она должна открыться в будущем году.

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