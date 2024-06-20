Российский премьер-министр завтра отправится в Тегеран. В программе поездки Михаила Мишустина – переговоры с президентом и его первым заместителем.

Глава российского правительства Михаил Мишустин завтра едет в Иран, об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

В заявлении уточняется, что российский премьер направится в Тегеран. В столице Исламской Республики у него запланировано несколько встреч.

В частности, в программу входят переговоры с президентом ИРИ Масудом Пезешкианом. Кроме того, Мишустин встретится с первым вице-президентом страны – Мохаммадом Резой Арефом.

"Планируется обсудить весь комплекс российско-иранского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях"

– пресс-служба Кабмина

В сообщении уточняется, что акцент будет сделан на масштабных российско-иранских проектах. Стороны обсудят совместные проекты в области транспорта и энергетики, а также промышленности, сельского хозяйства и других.