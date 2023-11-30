Миссия СНГ будет следить за выборами в Азербайджане

Наблюдатели СНГ отправятся в феврале в Азербайджан для осуществления мониторинга за президентскими выборами в этой стране. Позже миссия содружества будет наблюдать за выборами в Беларуси и России.

Миссия наблюдателей СНГ будет осуществлять мониторинг президентских выборов в трех странах-членах содружества. Об этом заявил генсек СНГ.

"Следующий год – год выборов в ведущих государствах нашего Содружества. Первые выборы, президентские, будут в феврале в Азербайджане, потом - выборы в Беларуси, в марте – президентские выборы в Российской Федерации"

– Сергей Лебедев

Он подчеркнул, что Исполком уже готовится к наблюдению за выборами в этих странах, передает БелТА.