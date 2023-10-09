Мирзоян отказался ехать на СМИД СНГ в Бишкек

Глава армянского МИД не поедет в Бишкек (Кыргызстан) на заседание СМИД СНГ. Об отказе Арарата Мирзояна участвовать в мероприятии рассказала пресс-секретарь ведомства.
По словам Ани Бадалян, от Армении в заседании примет участие заместитель министра.
Бадалян обратила внимание на то, что необходимое письменное извещение о понижении уровня участия было послано организаторам еще 4 октября.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что армянский премьер, по предварительным данным, не поедет в Бишкек. Вместо этого Никол Пашинян поучаствует в саммите СНГ – куда ожидается приезд Владимира Путина – по видеосвязи.
Отметим, что сегодня замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян могут провести 12 октября в Бишкеке трехстороннюю встречу. Переговоры могли пройти на полях СМИД СНГ. Российский дипломат уточнил, что в Баку уже озвучили принципиальное согласие на встречу.