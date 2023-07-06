Мирзоян обсудил с главой МИД Франции нормализацию отношений с Азербайджаном

Опубликовано: 22:44, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт министерства иностранных дел Армении

Глава МИД Армении пообщался по телефону с коллегой из Франции. Центральной темой разговора стала региональная безопасность.

В четверг, 6 июля, состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и Франции. Об этом сообщили в армянском ведомстве.

Центральной темой разговора Арарата Мирзоян и Катрин Колонна стали вопросы безопасности в регионе.

В частности, руководитель армянского внешнеполитического ведомства рассказал коллеге из Франции о процессе нормализации отношений с Азербайджаном.

Стороны обсудили вопросы армяно-азербайджанской границы, ситуацию вокруг армянских жителей Карабахского экономического района Азербайджана, а также разблокирование коммуникаций на Кавказе.