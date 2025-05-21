Мирзиеев примет участие в саммите "Центральная Азия - Италия"

Шавкат Мирзиеев совершит визит в Казахстан. Президент Узбекистана примет участие в саммите "Центральная Азия – Италия".
Узбекистанский лидер Шавкат Мирзиеев совершит визит в Астану по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева.
В казахстанской столице 30 мая состоится саммит на высшем уровне в формате "Центральная Азия – Италия" с участием руководителей стран региона и итальянского премьера.
Отмечается, что на мероприятии будут рассмотрены вопросы развития многостороннего сотрудничества в сферах "зеленой" экономики, инвестиций, инноваций, науки и образования.