Вестник Кавказа

Мирзиеев примет участие в саммите "Центральная Азия - Италия"

Шавкат Мирзиёев
© Фото: Сайт президента России
Шавкат Мирзиеев совершит визит в Казахстан. Президент Узбекистана примет участие в саммите "Центральная Азия – Италия".

Узбекистанский лидер Шавкат Мирзиеев совершит визит в Астану по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева.

В казахстанской столице 30 мая состоится саммит на высшем уровне в формате "Центральная Азия – Италия" с участием руководителей стран региона и итальянского премьера.

Отмечается, что на мероприятии будут рассмотрены вопросы развития многостороннего сотрудничества в сферах "зеленой" экономики, инвестиций, инноваций, науки и образования.

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