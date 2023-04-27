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Мировые валюты снова растут в цене

Мировые валюты снова растут в цене
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня на открытии торгов на Московской валютной бирже основные мировые валюты снова показывают заметный рост.

Утренние торги на Московской бирже сегодня стартовали с роста курса доллара к рублю – американская валюта выросла пока на 5 копеек и торгуется по 81,67 рубля.

Пошел вверх и курс евро – европейская валюта "подросла" на 9 копеек и сейчас стоит 90,35 рубля, передает ТАСС.

Немного подрос в цене и юань – китайская национальная валюта прибавила в весе 1,9 копеек. и сейчас торгуется по 11,77 рубля.

Торги на Мосбирже начались с роста рубля

Торги на Мосбирже начались с роста рубля

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