Минюст Грузии пригрозил президенту страны уголовным преследованием

Опубликовано: 20:30, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Грузии

Министр юстиции Грузии не исключает, что в отношении президента могут завести уголовное дело. Она подчеркнула, что это произойдет, если в действиях Саломе Зурабишвили будут признаки уголовного преступления.

Министр юстиции Грузии предупредила президента страны о возможном уголовном преследовании. По словам Рати Брегадзе, оно станет реальностью, если в дальнейших действиях главы государства будут видны признаки уголовного преступления.

"В целом, если кто-то совершает уголовное преступление, то, безусловно, может начаться расследование. Конституционный суд принял решение, что президент нарушила Конституцию Грузии. Лично мне, как министру юстиции, очень печально, что уже установлен факт нарушения Конституции главой государства"

– глава Минюста

Она добавила, что о других подробностях в вопросе возбуждения уголовного дела расскажут в прокуратуре.