Импичмент провалился: Зурабишвили остается президентом Грузии

Опубликовано: 16:39, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Правящая партия Грузии не смогла провести импичмент президента: голоса «за» отдали только 86 парламентариев. Для прохождения инициативы нужны были голоса 150 депутатов.

Идея отстранить президента Грузии за несанкционированные визиты в Европу не нашла поддержки у парламентариев.

Голоса в поддержку инициативы правящей партии «Грузинская мечта» отдали 86 депутатов («Мечта» и «Сила народа»). Один депутат высказался против отставки президента.

В то время как для прохождения инициативы необходимо было заручиться поддержкой ста парламентариев.