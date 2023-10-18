Импичмент провалился: Зурабишвили остается президентом Грузии

Правящая партия Грузии не смогла провести импичмент президента: голоса «за» отдали только 86 парламентариев. Для прохождения инициативы нужны были голоса 150 депутатов.
Идея отстранить президента Грузии за несанкционированные визиты в Европу не нашла поддержки у парламентариев.
Голоса в поддержку инициативы правящей партии «Грузинская мечта» отдали 86 депутатов («Мечта» и «Сила народа»). Один депутат высказался против отставки президента.
В то время как для прохождения инициативы необходимо было заручиться поддержкой ста парламентариев.