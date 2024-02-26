Вестник Кавказа

Минтрудсоцразвития Ростовской области возглавила Ирина Шувалова

Минтрудсоцразвития Ростовской области возглавила Ирина Шувалова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ростовской области новые назначения – сегодня стало известно имя нового главы министерства труда и социального развития, которой стала глава департамента социальной защиты населения Ростова-на-Дону Ирина Шувалова.

Директор департамента социальной защиты населения Ростова-на-Дону Ирина Шувалова назначена на должность министра труда и социального развития Ростовской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Указом губернатора Василия Голубева главой социального ведомства региона назначена Ирина Шувалова, до сих пор возглавлявшая ростовский городской департамент соцзащиты населения"

- пресс-служба главы Ростовской области

Ирина Шувалова на Дону – человек известный: после окончания Северо-Кавказской академии госслужбы в 2001 году она работала по специальности "Государственное и муниципальное управление" на различных должностях министерства экономики, а в 2003 году закончила Ростовский государственный университет по специальности "Юриспруденция".

В 2015 году она стала работать в департаменте социальной защиты населения Ростова-на-Дону, где зарекомендовала себя грамотным и перспективным руководителем.

Должность министра труда и социального развития Ростовской области она заняла после того, как экс-руководитель ведомства Елена Елисеева стала депутатом Заксобрания области.

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