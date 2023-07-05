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Минтруд: Северный Кавказ страдает от безработицы

Минтруд: Северный Кавказ страдает от безработицы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Республики СКФО страдают от высокого уровня безработицы. Наиболее сложная ситуация в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Ингушетии.

Глава Минтруда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил о том, что четыре региона Северного Кавказа – Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия и Чечня страдают от высокого уровня безработицы. Здесь трудоустройства не имеют более 10% жителей.

«Ситуация по субъектам достаточно разная на сегодняшний день — в 34 регионах нашей страны безработица находится на отметке ниже 3%. При этом в таких субъектах, как Санкт-Петербург или Ямало-Ненецкий автономный округ, безработица сейчас составляет 1,6%. При этом есть субъекты, в которых безработица выше 10%. Отмечу четыре из них — это Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия — Алания и Чеченская Республика» – Антон Котяков

Далее глава ведомства отметил, что между субъектами наблюдается высокая дифференциация по уровню безработицы. В этой связи в регионах с высоким уровнем безработицы продолжается работа по реализации региональных программ, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

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