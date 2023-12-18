Минсельхоз: резкого роста цен на картофель и овощи в России не ожидается

В Минсельхозе РФ не предвидят резкого подорожания в стране картофеля и овощей. Поможет высокий урожай 2023 года.

Картофель и овощи в России не будут резко дорожать в России, считает глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"В целом ситуация на рынке картофеля и овощей достаточно стабильная - в этом сезоне у нас очень хороший урожай, поэтому никаких резких скачков цен мы не ожидаем"

– министр

Он напомним в интервью "Комсомольской правде", что в этом году наблюдался резкий скачок цен на круглые томаты в России, проблема будет учтена, чтобы ситуация не повторялась.

В настоящее время остро стоит вопрос с ценами на яйца и куриное мясо. При этом мясо птицы уже начинает дешеветь, а куриные яйца станут доступнее уже после новогодних праздников. Переломить ситуацию помогут поставки столовых яиц из-за рубежа - Азербайджана, Турции, Ирана.