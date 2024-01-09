Минсельхоз: нельзя допустить резкого роста цен на молочную продукцию

Льготная ставка для производителей молочных продуктов в России вырастет на треть. Глава Минсельхоза призвал производителей не допускать резкого роста на молочные продукты.

В России вскоре могут подорожать молочные продукты, в Минсельхозе призвали производителей не допустить резкого роста цен.

"…В случае необходимости, если у нас цены будут разгоняться, у нас есть все необходимые рычаги регулирования, чтобы не допустить этот процесс. Поэтому смотрите тоже, пожалуйста, чтобы цены резко не поднимались. Иначе это приведет к тому, что мы будем вынуждены предпринимать непопулярные решения, чтобы остановить этот процесс"

– министр Дмитрий Патрушев

В приоритете, добавил глава ведомства, должна быть доступность молочной продукции для населения.

Министр сообщил, что на фоне ключевой ставки по 16% вырастет ставка льготного кредитования для молочной отрасли - с 5% до 6,8%.

"У нас есть определенные бюджетные ограничения, у нас есть и факт достаточно высокой ключевой ставки Центрального банка, и мы должны подстраиваться под эти условия. <…> В случае снижения ключевой ставки конечная ставка для заемщиков будет понижаться"

– Патрушев

В России несколько лет подряд растет производство молока и молочной продукции. По итогам прошлого года рост составит полмиллиона тонн, всего было произведено молока 33,5 млн т.