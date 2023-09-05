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Минобороны Азербайджана опровергло фейк Еревана о якобы "обстреле"

Минобороны Азербайджана опровергло фейк Еревана о якобы &quot;обстреле&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Баку выступили с опровержением распространенной армянской стороной информации о том, что якобы ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции.

Министерство обороны Азербайджана развенчало фейковое сообщение Еревана о якобы совершенном азербайджанскими военными обстреле. Соответствующее заявление ведомство распространило сегодня.

Ранее власти Армении сообщили, что азербайджанские подразделения с 00:05 до 00:20 якобы обстреливали армянские позиции в направлении населенного пункта Зеркенд.

"Мы категорически опровергаем информацию министерства обороны Армении"

– МО АР

В Баку также сообщили, что армянские военные сами обстреляли азербайджанские подразделения. Это произошло в 01:35. Обстрел велся с позиций в направлении Истису. Стрельба производилась из разнокалиберного стрелкового оружия по азербайджанским позициям в направлении Истису Кельбаджарского района Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении"

– министерство

Армения обстреляла позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении

Армения обстреляла позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении

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