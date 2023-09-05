Минобороны Азербайджана опровергло фейк Еревана о якобы "обстреле"

Министерство обороны Азербайджана развенчало фейковое сообщение Еревана о якобы совершенном азербайджанскими военными обстреле. Соответствующее заявление ведомство распространило сегодня.
Ранее власти Армении сообщили, что азербайджанские подразделения с 00:05 до 00:20 якобы обстреливали армянские позиции в направлении населенного пункта Зеркенд.
"Мы категорически опровергаем информацию министерства обороны Армении"
– МО АР
В Баку также сообщили, что армянские военные сами обстреляли азербайджанские подразделения. Это произошло в 01:35. Обстрел велся с позиций в направлении Истису. Стрельба производилась из разнокалиберного стрелкового оружия по азербайджанским позициям в направлении Истису Кельбаджарского района Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении"
– министерство