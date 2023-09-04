Армения обстреляла позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении

Опубликовано: 11:33, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана.

Позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана были обстреляны с позиции ВС Армении.

«4 сентября в 09:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен района Дэвэли подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики»

– Минобороны Азербайджана

В ведомстве подчеркнули, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.