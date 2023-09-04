РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Армения обстреляла позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении

Военный
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана.

Позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана были обстреляны с позиции ВС Армении.

«4 сентября в 09:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен района Дэвэли подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики»

– Минобороны Азербайджана

В ведомстве подчеркнули, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.

ВС Азербайджана подверглись обстрелу в Нахчыванском направлении

ВС Азербайджана подверглись обстрелу в Нахчыванском направлении

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1440 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version