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ВС Азербайджана подверглись обстрелу в Нахчыванском направлении

ВС Азербайджана подверглись обстрелу в Нахчыванском направлении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В субботу вечером ВС Армении атаковали позиции армии Азербайджана в Дашкесанском районе и Нахчыване. Обстрелы продолжались до глубокой ночи.

Позиции армии Азербайджана накануне подверглись очередному обстрелу сразу на двух направлениях – Дашкесанском и Нахчыванском. Об этом сказано в сообщении, размещенном сегодня утром на сайте Минобороны Азербайджана.

"С 21:15 2 сентября до 01:45 3 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли Басаркечярского района и Мартирос района Пашалы с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики"

– министерство

Там отметили, что азербайджанские военные приняли ответные меры.

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