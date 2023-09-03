ВС Азербайджана подверглись обстрелу в Нахчыванском направлении

В субботу вечером ВС Армении атаковали позиции армии Азербайджана в Дашкесанском районе и Нахчыване. Обстрелы продолжались до глубокой ночи.
Позиции армии Азербайджана накануне подверглись очередному обстрелу сразу на двух направлениях – Дашкесанском и Нахчыванском. Об этом сказано в сообщении, размещенном сегодня утром на сайте Минобороны Азербайджана.
"С 21:15 2 сентября до 01:45 3 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли Басаркечярского района и Мартирос района Пашалы с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики"
– министерство
Там отметили, что азербайджанские военные приняли ответные меры.