Армения обстреливает Джульфу

Опубликовано: 15:04, 2 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

О новом обстреле, проводимом армянскими военными в направлении Нахчивана, сообщает сегодня Минобороны Азербайджана.

Азербайджанское министерство обороны в субботу проинформировало об очередном обстреле со стороны Армении.

«2 сентября в 12:58 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Гафанского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики»

– Минобороны АР

Азербайджанские военнослужащие предприняли в указанном направлении ответные меры, добавили в оборонном ведомстве республики.