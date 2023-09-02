Армения обстреливает Джульфу

О новом обстреле, проводимом армянскими военными в направлении Нахчивана, сообщает сегодня Минобороны Азербайджана.
Азербайджанское министерство обороны в субботу проинформировало об очередном обстреле со стороны Армении.
«2 сентября в 12:58 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Гафанского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики»
– Минобороны АР
Азербайджанские военнослужащие предприняли в указанном направлении ответные меры, добавили в оборонном ведомстве республики.