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Армения обстреливает Джульфу

Армения обстреливает Джульфу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
О новом обстреле, проводимом армянскими военными в направлении Нахчивана, сообщает сегодня Минобороны Азербайджана.

Азербайджанское министерство обороны в субботу проинформировало об очередном обстреле со стороны Армении.

«2 сентября в 12:58 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Гафанского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики»

– Минобороны АР

Азербайджанские военнослужащие предприняли в указанном направлении ответные меры, добавили в оборонном ведомстве республики.

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