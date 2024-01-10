Вестник Кавказа

Минобороны Армении и Казахстана оформили план сотрудничества на текущий год

Встреча глав Минобороны Армении и Казахстана
© Фото: сайт министерства обороны Армении
Главы Минобороны Армении и Казахстана провели сегодня встречу в Астане. В ходе разговора обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.

Во вторник, 23 января, министерства обороны Армении и Казахстана заключили план двухстороннего сотрудничества на 2024 год. Об этом рассказали в казахстанском ведомстве.

Документ был оформлен на прошедшей в Астане встрече руководителей ведомств Сурена Папикяна и Руслана Жаксылыкова.

Стороны также поговорили о перспективах взаимодействия двух министерств.

"На встрече в расширенном формате стороны обсудили перспективные направления деятельности оборонных ведомств, представляющие взаимный интерес"

– пресс-служба

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