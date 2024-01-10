Минобороны Армении и Казахстана оформили план сотрудничества на текущий год

Главы Минобороны Армении и Казахстана провели сегодня встречу в Астане. В ходе разговора обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.
Во вторник, 23 января, министерства обороны Армении и Казахстана заключили план двухстороннего сотрудничества на 2024 год. Об этом рассказали в казахстанском ведомстве.
Документ был оформлен на прошедшей в Астане встрече руководителей ведомств Сурена Папикяна и Руслана Жаксылыкова.
Стороны также поговорили о перспективах взаимодействия двух министерств.
"На встрече в расширенном формате стороны обсудили перспективные направления деятельности оборонных ведомств, представляющие взаимный интерес"
– пресс-служба