Минобороны Армении и Казахстана оформили план сотрудничества на текущий год

Главы Минобороны Армении и Казахстана провели сегодня встречу в Астане. В ходе разговора обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.

Во вторник, 23 января, министерства обороны Армении и Казахстана заключили план двухстороннего сотрудничества на 2024 год. Об этом рассказали в казахстанском ведомстве.

Документ был оформлен на прошедшей в Астане встрече руководителей ведомств Сурена Папикяна и Руслана Жаксылыкова.

Стороны также поговорили о перспективах взаимодействия двух министерств.

"На встрече в расширенном формате стороны обсудили перспективные направления деятельности оборонных ведомств, представляющие взаимный интерес"

– пресс-служба